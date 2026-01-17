PAN critica iniciativa para extinguir el Patronato del Estudiante Sudcaliforniano

El Partido Acción Nacional (PAN) en Baja California Sur expresó su rechazo a la propuesta presentada en el Congreso local para extinguir el Patronato del Estudiante Sudcaliforniano, al considerar que su desaparición podría dejar sin respaldo a cientos de jóvenes que dependen de este organismo para continuar con su formación académica.

El dirigente estatal del PAN, Rigoberto Mares, señaló que si bien es válido revisar y mejorar los mecanismos de apoyo educativo, no se puede optar por eliminar una institución sin antes garantizar alternativas claras y funcionales para atender a la población estudiantil beneficiada.

“De principio nos parece que es una propuesta desafortunada. En honor a la verdad, necesitamos revisar exactamente qué es lo que están pensando, qué es lo que están proponiendo. Si hay alguna respuesta que se le va a dar a los estudiantes, analizarla, platicar con nuestra diputada local para definir específicamente cuál va a ser nuestra postura sobre el tema, pero de entrada nos parece profundamente desafortunado, porque incluso en algunos momentos ellos mismos se han rasgado las vestiduras por este patronato. Desaparecerlo, sobre todo si no hay una propuesta de cómo vas a atender a toda esta población estudiantil, es algo que no debería suceder”,expresó Mares.

Esta postura surge luego de que el Gobierno del Estado presentara ante el Congreso local una Iniciativa con Proyecto de Decreto para extinguir el Organismo Público Descentralizado Patronato del Estudiante Sudcaliforniano y abrogar la ley que le dio origen.

La propuesta generó incertidumbre sobre el futuro de las casas del estudiante; sin embargo, el gobernador de Baja California Sur, Víctor Castro Cosío, aseguró que estos espacios no desaparecerán, sino que serán fortalecidos y recibirán mejoras en su infraestructura.

