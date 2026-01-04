PAN BCS expresa preocupación por situación democrática en Venezuela

El Partido Acción Nacional (PAN) en Baja California Sur manifestó su profunda preocupación por el deterioro democrático en Venezuela y las graves consecuencias humanitarias que enfrenta su población.

El partido señaló que la anulación de elecciones libres, el uso del Estado para perseguir a la disidencia y la existencia de personas privadas de la libertad por motivos políticos representan una ruptura inaceptable del orden democrático.

Llamado a una solución pacífica y democrática

Desde Acción Nacional, destacaron que la salida a la crisis debe ser pacífica, democrática y respetuosa de los derechos humanos, garantizando que los venezolanos puedan decidir su futuro sin coerción ni miedo.

“La democracia se construye con instituciones, libertades y reglas claras. Cuando estas se cancelan, corresponde a las fuerzas democráticas alzar la voz”, señaló el PAN BCS.

Solidaridad y compromiso con la libertad

El PAN reiteró su solidaridad con el pueblo venezolano y su compromiso con la defensa de la libertad, el Estado de derecho y la dignidad humana.

