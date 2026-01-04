Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Domingo 4 de Enero, 2026
BCS

PAN BCS expresa preocupación por situación democrática en Venezuela

La situación en Venezuela preocupa al PAN BCS; destacan la vulneración de derechos y llaman a una salida democrática y respetuosa de la ciudadanía
4 enero, 2026
PAN BCS VENEZUELA

Foto: Especial

El Partido Acción Nacional (PAN) en Baja California Sur manifestó su profunda preocupación por el deterioro democrático en Venezuela y las graves consecuencias humanitarias que enfrenta su población.

El partido señaló que la anulación de elecciones libres, el uso del Estado para perseguir a la disidencia y la existencia de personas privadas de la libertad por motivos políticos representan una ruptura inaceptable del orden democrático.

Llamado a una solución pacífica y democrática

Desde Acción Nacional, destacaron que la salida a la crisis debe ser pacífica, democrática y respetuosa de los derechos humanos, garantizando que los venezolanos puedan decidir su futuro sin coerción ni miedo.

“La democracia se construye con instituciones, libertades y reglas claras. Cuando estas se cancelan, corresponde a las fuerzas democráticas alzar la voz”, señaló el PAN BCS.

LEE MÁS: Tunden en redes a Castro Cosío y Milena Quiroga por descalificar captura de Nicolas Maduro

Solidaridad y compromiso con la libertad

El PAN reiteró su solidaridad con el pueblo venezolano y su compromiso con la defensa de la libertad, el Estado de derecho y la dignidad humana.

Autor

  • Luis Castrejón

    Comunicólogo y reportero con más de 10 años de experiencia dentro de los medios nacionales y locales. Soy licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Autónoma de Guadalajara (UAG). Durante mi trabajo periodístico he tenido la oportunidad de cubrir eventos de relevancia nacional e internacional. Hace un año tuve la oportunidad de unirme a CPS Media, donde actualmente conduzco el espacio matutino de CPS Noticias y el programa Panorama Turístico.

