PAN presenta nueva denuncia contra Milena Quiroga por actos anticipados de campaña

El Partido Acción Nacional (PAN) interpuso una nueva denuncia ante el Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur (IEEBCS) en contra de la presidenta municipal de La Paz, Milena Quiroga Romero, a quien acusan de realizar actos anticipados de campaña, utilizar recursos públicos durante horarios laborales y mantener una agenda con fines proselitistas fuera de los tiempos establecidos por la ley.

Durante conferencia de prensa, el dirigente estatal del PAN señaló que el recurso busca garantizar la equidad en la contienda electoral de 2027, al tiempo que exigió a las autoridades electorales actuar con imparcialidad, recordando que una denuncia previa presentada contra la alcaldesa “no ha tenido respuesta ni medidas cautelares”.

“Estamos pidiendo que el Instituto Estatal Electoral deje de ser espectador. No puede haber omisión cuando se trata de un uso reiterado de recursos públicos con fines personales y políticos,” afirmó el vocero panista.

De acuerdo con la denuncia, se presentaron evidencias de diversas reuniones y recorridos realizados por Quiroga Romero en días y horarios hábiles, incluyendo encuentros con abogados en el municipio de Loreto y actividades políticas en Comondú, lo que el PAN considera una violación al principio de neutralidad y a las normas que regulan la función pública.

“No estamos hablando de un solo evento; hay una conducta sistemática de promoción personal en funciones de gobierno,” agregó el representante panista, quien advirtió que, de persistir la inacción del IEE, llevarán el caso ante el Tribunal Estatal Electoral e incluso a la sala regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

El partido opositor insistió en que la autoridad electoral debe aplicar medidas cautelares inmediatas para frenar lo que calificaron como una ventaja indebida de la alcaldesa de La Paz en la futura contienda electoral.

