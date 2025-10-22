PAN respalda modernización del transporte, pero exige transparencia en el proyecto “Tiburón Urbano”

El Partido Acción Nacional (PAN) en Baja California Sur expresó su respaldo a la modernización del transporte público en La Paz, pero exigió que el proyecto “Tiburón Urbano” se lleve a cabo con transparencia y respeto a la legalidad, sin perjudicar a las familias que dependen de este sector.

Durante una conferencia de prensa, el dirigente estatal del PAN, Rigo Mares, aclaró que dentro del partido no existe fractura, aunque sí diferentes puntos de vista sobre la manera en que el Ayuntamiento ha desarrollado el nuevo sistema de transporte.

“No hay división interna en el PAN, pero sí diferencias de opinión entre los regidores sobre cómo se está implementando el proyecto”, afirmó.

Mares señaló que el proyecto presenta posibles irregularidades legales relacionadas con el registro del nombre “Tiburón Urbano”, así como una falta de transparencia en su operación y financiamiento. Además, denunció que las decisiones municipales han provocado el desplazamiento de transportistas tradicionales, lo que calificó como un acto injusto y contrario a los principios de inclusión económica.

El líder panista también cuestionó el desempeño del nuevo sistema de transporte, al señalar que los autobuses “no cumplen con las características prometidas” y en muchos casos circulan con baja ocupación.

Finalmente, Mares reiteró que el PAN está comprometido con la modernización, pero no a costa de la legalidad ni de las familias que viven del transporte público. “Sí a la modernización, pero sin afectar a las familias transportistas ni violar la legalidad”, enfatizó.

