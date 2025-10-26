PAN rifará iPhone 17 a nuevos afiliados; buscan atraer a jóvenes con incentivos digitales

El presidente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero Herrera, dio a conocer el lanzamiento de una aplicación digital de afiliación que permitirá a los usuarios registrarse como militantes y participar en una rifa mensual de un iPhone 17 Pro.

La dinámica está dirigida especialmente a jóvenes interesados en sumarse a las filas del partido y pretende modernizar el proceso de registro. La aplicación incluye funciones como “quiero afiliarme”, “quiero participar” y “quiero ser candidato”, con el objetivo de hacer más accesible la participación política.

Sin embargo, esta estrategia de regalaral un iPhone 17 Pro ha despertado críticas por su parecido con antiguas prácticas del PAN, que en años anteriores realizaba rifas y entregas de electrodomésticos, licuadoras y hornos de microondas como incentivos para afiliarse o asistir a eventos partidistas. Aunque entonces las campañas eran presenciales, la lógica de premiar la adhesión política se mantiene.

Reacciones y contexto político

El anuncio de Romero Herrera llega en un momento en que Acción Nacional busca renovar su base militante, especialmente tras la pérdida de terreno electoral entre votantes jóvenes. Mientras algunos sectores internos aplauden la apuesta tecnológica, otros advierten que el riesgo está en convertir la afiliación en una competencia de premios y no de convicciones.

El voto juvenil se ha convertido en un terreno clave rumbo a los próximos procesos electorales.

Mientras Morena ha capitalizado la participación digital y Movimiento Ciudadano ha apostado por discursos disruptivos, el PAN intenta recuperar terreno con una narrativa más moderna.