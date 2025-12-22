Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Lunes 22 de Diciembre, 2025
HomeLos CabosPanamá-Los Cabos: Coparmex prevé crecimiento turístico y económico en la región
Los Cabos

Panamá-Los Cabos: Coparmex prevé crecimiento turístico y económico en la región

Coparmex destaca que la nueva ruta aérea entre Panamá y Los Cabos fortalecerá el turismo internacional y generará importantes beneficios económicos para la región.
22 diciembre, 2025
0
34
Vuelo Panamá - Los Cabos

Foto: Especial

La apertura de un vuelo directo entre Panamá y Los Cabos representa una oportunidad estratégica para el crecimiento económico y turístico del destino sudcaliforniano y de México, coincidieron representantes del sector empresarial.

El presidente del Centro Empresarial Coparmex Los Cabos, Héctor Segovia Tavera, señaló que esta nueva ruta permitirá aprovechar la conectividad de Panamá, un país que registra un crecimiento sostenido y cuya posición estratégica en el continente lo convierte en un aliado clave para el desarrollo económico.

“Con la apertura de este nuevo vuelo no solo se verá un beneficio en el tema turístico, sino también en el económico. Como Los Cabos y como México, tenemos una excelente oportunidad de aprovechar esta conectividad, que se verá fortalecida por el crecimiento que tiene Panamá”, expresó Segovia Tavera.

LEE MÁS: Hoteleros de Los Cabos destacan cierre del 2025 con cifras sólidas en ocupación

Por su parte, el Fideicomiso de Turismo de Los Cabos (Fiturca) informó que la nueva ruta aérea operada por Copa Airlines, que conecta de manera directa con Sudamérica, proyecta generar más de 25 millones de dólares anuales y atraer una importante afluencia de visitantes provenientes de Colombia, Argentina, Brasil y Panamá.

Esta conexión aérea posiciona a Los Cabos como un destino estratégico para el turismo y los negocios internacionales, al ampliar su alcance hacia mercados clave de América Latina.

  • Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO

Autor

  • Luis Castrejón

    Comunicólogo y reportero con más de 10 años de experiencia dentro de los medios nacionales y locales. Soy licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Autónoma de Guadalajara (UAG). Durante mi trabajo periodístico he tenido la oportunidad de cubrir eventos de relevancia nacional e internacional. Hace un año tuve la oportunidad de unirme a CPS Media, donde actualmente conduzco el espacio matutino de CPS Noticias y el programa Panorama Turístico.

    View all posts
Botón para suscribirse a tribuna de Méxio en Google News
EtiquetasCoparmex Los Cabos
Articulo anterior

Semar reporta accidente de avión en Galveston, Texas

Siguiente articulo

¿Se pueden observar playas con bioluminiscencia en BCS durante Navidad?