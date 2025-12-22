Panamá-Los Cabos: Coparmex prevé crecimiento turístico y económico en la región

La apertura de un vuelo directo entre Panamá y Los Cabos representa una oportunidad estratégica para el crecimiento económico y turístico del destino sudcaliforniano y de México, coincidieron representantes del sector empresarial.

El presidente del Centro Empresarial Coparmex Los Cabos, Héctor Segovia Tavera, señaló que esta nueva ruta permitirá aprovechar la conectividad de Panamá, un país que registra un crecimiento sostenido y cuya posición estratégica en el continente lo convierte en un aliado clave para el desarrollo económico.

“Con la apertura de este nuevo vuelo no solo se verá un beneficio en el tema turístico, sino también en el económico. Como Los Cabos y como México, tenemos una excelente oportunidad de aprovechar esta conectividad, que se verá fortalecida por el crecimiento que tiene Panamá”, expresó Segovia Tavera.

LEE MÁS: Hoteleros de Los Cabos destacan cierre del 2025 con cifras sólidas en ocupación

Por su parte, el Fideicomiso de Turismo de Los Cabos (Fiturca) informó que la nueva ruta aérea operada por Copa Airlines, que conecta de manera directa con Sudamérica, proyecta generar más de 25 millones de dólares anuales y atraer una importante afluencia de visitantes provenientes de Colombia, Argentina, Brasil y Panamá.

Esta conexión aérea posiciona a Los Cabos como un destino estratégico para el turismo y los negocios internacionales, al ampliar su alcance hacia mercados clave de América Latina.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO