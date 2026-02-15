Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Domingo 15 de Febrero, 2026
Turismo

Ruta Panamá–Los Cabos supera ocupación del 80%

La ruta Panamá–Los Cabos supera 80% de ocupación y atraerá 25 mil turistas, generando 25 millones de dólares anuales.
15 febrero, 2026
0
8
80% de ocupación vuelo Panamá - Los Cabos

Foto: Tribuna de México

La ruta aérea Panamá–Los Cabos, operada por Copa Airlines, mantiene un éxito operativo con factores de ocupación superiores al 80%, según informó el Fideicomiso de Turismo de Los Cabos (FITURCA). Este desempeño coloca a Los Cabos por delante de otros destinos de playa en México en volumen de reservaciones recientes.

Alta competitividad y mercados clave
Rodrigo Esponda, director de FITURCA, destacó que la competitividad de esta ruta frente a otras conexiones nacionales es notable.

“Los factores de ocupación han sido muy buenos, arriba del 80%. En comparación con otros destinos de playa en México, el vuelo hacia Los Cabos muestra un desempeño superior”, señaló Esponda.

LEE MÁS: Los Cabos proyecta 79% de ocupación hotelera en febrero

Los principales mercados emisores de turistas hacia Los Cabos son actualmente Colombia, Brasil, Argentina, Panamá y Costa Rica, consolidando a la ciudad como un destino clave para visitantes de Sudamérica.

Impacto económico y proyección internacional
De acuerdo con FITURCA, la ruta Panamá–Los Cabos generará una derrama económica anual estimada de 25 millones de dólares y atraerá a más de 25 mil turistas cada año. Este flujo de visitantes fortalece la diversificación del destino y su posicionamiento en mercados internacionales.

