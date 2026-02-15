Ruta Panamá–Los Cabos supera ocupación del 80%

La ruta aérea Panamá–Los Cabos, operada por Copa Airlines, mantiene un éxito operativo con factores de ocupación superiores al 80%, según informó el Fideicomiso de Turismo de Los Cabos (FITURCA). Este desempeño coloca a Los Cabos por delante de otros destinos de playa en México en volumen de reservaciones recientes.

Alta competitividad y mercados clave

Rodrigo Esponda, director de FITURCA, destacó que la competitividad de esta ruta frente a otras conexiones nacionales es notable.

“Los factores de ocupación han sido muy buenos, arriba del 80%. En comparación con otros destinos de playa en México, el vuelo hacia Los Cabos muestra un desempeño superior”, señaló Esponda.

Los principales mercados emisores de turistas hacia Los Cabos son actualmente Colombia, Brasil, Argentina, Panamá y Costa Rica, consolidando a la ciudad como un destino clave para visitantes de Sudamérica.

Impacto económico y proyección internacional

De acuerdo con FITURCA, la ruta Panamá–Los Cabos generará una derrama económica anual estimada de 25 millones de dólares y atraerá a más de 25 mil turistas cada año. Este flujo de visitantes fortalece la diversificación del destino y su posicionamiento en mercados internacionales.

