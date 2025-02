Panamá rompe acuerdo con China y genera tensión con Estados Unidos

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, anunció que su gobierno no renovara el memorándum de entendimiento conocido como La Ruta de la Seda, firmado con China en 2017. La decisión llega en medio de crecientes presiones de Estados Unidos sobre la influencia china en el Canal de Panamá y tras la reciente visita del secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio.

Mulino confirmó la medida luego de reunirse con Rubio, quien había manifestado preocupación sobre el control que el Partido Comunista Chino podría ejercer sobre la vía interoceánica.

Washington ha advertido que, si no hay cambios inmediatos, podría tomar medidas para garantizar la neutralidad del canal conforme al Tratado Sobre la Neutralidad Permanente y Funcionamiento del Canal de Panamá. Por su parte, Mulino no detalló si Panamá buscará acuerdos alternativos con otras potencias económicas.

El encuentro también abordó temas migratorios, con Rubio agradeciendo el apoyo de Panamá al programa de repatriación conjunto que ha reducido la migración ilegal a través del tapón del Darién. Además, Estados Unidos expresó su interés en mejorar el clima de inversión en la región y asegurar condiciones equitativas para sus empresas.

Assim que terminou a reunião com o Secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, o presidente do Panamá, Raúl Mulino, anunciou que seu governo não renovará o memorando comercial de 2017 com a China.

