Pancho Barraza y Matute se suman a la cartelera de la Feria de Cabo San Lucas 2025

La cartelera musical de las Fiestas Tradicionales de Cabo San Lucas 2025 continúa filtrándose en redes sociales antes de su anuncio oficial. Aunque el Ayuntamiento de Los Cabos no ha publicado la lista completa, varias productoras y agrupaciones ya confirmaron su participación por cuenta propia.

El cantante Pancho Barraza y la agrupación Matute se suman a los artistas que formarán parte de las Fiestas Tradicionales de Cabo San Lucas 2025, que se celebrarán del 17 al 23 de octubre.

Según la compañía discográfica RB Music, Pancho Barraza abrirá las festividades el 17 de octubre. Su presentación forma parte de una intensa gira de octubre, con más de diez conciertos en distintos puntos del país.

A su vez, la banda Matute confirmó su participación en redes sociales con el siguiente mensaje:

“CABO SAN LUCAS, llegamos al Teatro del Pueblo con nuestro Disco Stereo Tour el próximo 19 de octubre. Vamos a pasar una noche ÉPICA.”

Ambos artistas acompañarán a Marco Antonio Solís “El Buki”, quien se presentará el 22 de octubre. Con esta cartelera musical, las Fiestas Tradicionales de Cabo San Lucas prometen reunir a miles de asistentes locales y visitantes en un ambiente familiar y festivo.