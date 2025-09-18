Pandora y Flans se encuentran listas para concierto en La Paz

Los grupos Pandora y Flans anunciaron su presentación conjunta en La Paz, Baja California Sur, como parte de su gira “Inesperado Tour”. El concierto se llevará a cabo el próximo sábado 27 de septiembre de 2025 en la Explanada del Centro de Convenciones ICC.

La información fue confirmada por Ilse, integrante de Flans, y Fernanda Meade, de Pandora, quienes invitaron al público sudcaliforniano a disfrutar de una noche llena de música y nostalgia. Las artistas destacaron que el espectáculo incluirá los éxitos más representativos de ambas agrupaciones.

Los boletos para el concierto de Pandora y Flans están disponibles en la plataforma Boletia y en puntos de venta físicos en La Paz. La producción espera una gran asistencia de fanáticos de diferentes edades que crecieron escuchando los temas de estas icónicas bandas.

Ambas agrupaciones recordaron que fue en 1985 cuando iniciaron sus carreras musicales, con pocos meses de diferencia, y que ahora decidieron unir sus talentos para interpretar juntas algunas de sus canciones más reconocidas.

El espectáculo de Pandora y Flans tendrá una duración aproximada de dos horas y media, iniciando en punto de las 21:00 horas. Los organizadores recomiendan llegar con anticipación para evitar contratiempos y disfrutar de la presentación completa.

Ilse compartió que durante sus visitas anteriores a La Paz ha disfrutado de productos locales, mencionando que la capital sudcaliforniana tiene algunos de los mejores helados que ha probado. Por ello, recomendó al público aprovechar la ocasión para recorrer la ciudad antes del concierto.

Fernanda Meade resaltó que este tipo de presentaciones representan una oportunidad para fortalecer el vínculo entre las artistas y sus seguidores, al tiempo que reavivan el recuerdo de los años en que surgieron los mayores éxitos de ambas agrupaciones.

El evento forma parte de una serie de presentaciones que Pandora y Flans han realizado en distintas ciudades del país, con gran aceptación de los fanáticos. La gira ha sido celebrada como un homenaje a la música pop de los años ochenta en México.