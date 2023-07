Extraña bola de fuego verde provoca pánico en habitantes al iluminar cielo en Luisiana

Cada vez son más los avistamientos de fenómenos inusuales en el cielo de Estados Unidos, el último que se observó fue una extraña bola de fuego de color verde que iluminó la oscuridad de Luisiana, provocando pánico y toda clase de teorías conspirativas sobre la posible existencia de seres de otros planetas.

Las diversas especulaciones sobre la presencia de vida extraterrestre en nuestro mundo cada vez toman mayor auge y derivado del contexto que se vive en Estados Unidos, referente a los secretos de la conocida Área 51, los usuarios que presenciaron el fénomeno de la extraña bola de fuego verde lo relacionaron con ese tipo de acontecimientos pese a que hasta el momento no hay evidencia exacta de presencia alienígena en el planeta Tierra.

El fenómeno de la bola de fuego en Luisiana se captó por una cámara de seguridad colocada en un vecindario de la ciudad justo en el momento en que la luz tornó verde el cielo, por lo que rápidamente se viralizó en redes sociales tales como Facebook, TikTok y Twitter.

Debido al avistamiento del extraño fenómeno que ocasionó pánico en la localidad de Gretna en Luisiana, el servicio meteorológico AccuWeather se pronunció en Twitter explicando que en realidad se trata de un meteoro, del que se han producido 29 avistamientos en seis estados del país.

Dazzling! A meteor lit up the sky in southeastern Louisiana yesterday morning! ☄️

Ring doorbell camera footage captured the incredible view from Gretna. The American Meteorological Society reported 29 sightings in 6 states! 🤩 pic.twitter.com/OFPkKTKLmx

— AccuWeather (@accuweather) July 15, 2023