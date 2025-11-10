¿Cómo elegir la mejor pantalla este Buen Fin 2025?

Con la llegada del Buen Fin, las pantallas vuelven a estar entre lo más buscado. Muchos quieren aprovechar ofertas y meses sin intereses para renovar su tele en casa. Sin embargo, especialistas en tecnología recomiendan no dejarse llevar únicamente por el precio o el tamaño, sino revisar aspectos técnicos que influyen en la calidad de imagen y la durabilidad del equipo.

Entre los puntos clave a considerar se encuentra la resolución, donde lo ideal es optar por modelos 4K, especialmente en tamaños mayores a 50 pulgadas. También se sugiere evaluar la tasa de actualización: para quienes disfrutan de videojuegos o deportes, una pantalla de 120 Hz brinda mayor fluidez y evita imágenes borrosas en movimientos rápidos. En cuanto a tecnología, modelos QLED u OLED ofrecen colores más vivos y negros profundos, aunque a un costo mayor.

Adicionalmente, se aconseja comparar precios entre distintas tiendas, revisar políticas de garantía y devolución, y verificar la reputación del vendedor en caso de compras en línea. Expertos destacan que una compra informada puede evitar gastos innecesarios y asegurar una experiencia visual de calidad por varios años.

