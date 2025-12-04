Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Jueves 4 de Diciembre, 2025
Pantone elige por primera vez un blanco como Color del Año: Cloud Dancer 2026

La autoridad global del color sorprendió al diseño, la moda y la decoración al nombrar un blanco suave y neutro como su Color del Año 2026
Brenda Ireri Yáñez
4 diciembre, 2025
Pantone reveló su color del año 2026: Cloud Dancer, un blanco suave y luminoso que marca un cambio histórico para la autoridad global del color. La elección busca transmitir calma, claridad y equilibrio en un contexto saturado de estímulos visuales y sociales.

La autoridad global del color sorprendió al diseño, la moda y la decoración al nombrar un blanco suave y neutro —Cloud Dancer (PANTONE 11-4201)— como su Color del Año 2026. Esa elección busca transmitir calma, claridad y un “lienzo en blanco” en tiempos de saturación visual y social.

El 4 de diciembre de 2025, Pantone reveló su color referente para 2026: Cloud Dancer — un blanco neutro, suave, con matices cálidos y luminosos.

Es la primera vez en más de dos décadas que el instituto selecciona un tono blanco para definir la tendencia anual, lo que marca un giro respecto a anteriores elecciones vibrantes o saturadas.

Según la institución, este blanco no significa ausencia, sino “tranquilidad y claridad”: su presencia etérea busca funcionar como “un susurro de calma y paz en un mundo ruidoso”, invitando a la reflexión, la serenidad y un nuevo comienzo.

Cloud Dancer no solo es un color: es conceptualizado como un lienzo abierto — neutro y versátil — que permite reinventar espacios, moda, diseño gráfico, interiores, productos y estilos de vida con una base de simplicidad y elegancia.

El momento en que llega esta elección no es casual: en un contexto global saturado de estímulos, información y cambios constantes, la apuesta por la neutralidad y la calma estética responde a una necesidad cultural de reinicio, introspección y bienestar.

