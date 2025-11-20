Paola Espinosa denuncia que Rommel Pacheco la despojó de una casa en Mérida

La medallista olímpica Paola Espinosa acusó públicamente al exclavadista y ahora diputado federal Rommel Pacheco de despojarla de una propiedad ubicada en Mérida, Yucatán. Según su testimonio, él la presionó para ceder su parte de la vivienda y le entregó una cantidad muy inferior al valor real.

“Me presionó y me dio casi nada”: Paola Espinosa

En entrevista con Proceso, Espinosa explicó que ambos compraron juntos una casa durante la relación que mantuvieron hace años. Ella aseguró que aportó la mayor parte del pago, pero —según relató— Pacheco la presionó para firmar documentos que la dejaban fuera de la propiedad.

La deportista afirmó que terminó aceptando por desgaste emocional y porque en ese momento atravesaba una situación personal complicada. Señaló que, a pesar de su aportación económica, recibió “una cantidad mínima” por la vivienda.

Pacheco responde: “Mis bienes están declarados”

Rommel Pacheco negó irregularidades. En su postura pública afirmó que todos sus bienes están registrados en sus declaraciones patrimoniales como servidor público. Aunque no entró en detalles sobre el proceso de compra o los señalamientos de su expareja, aseguró que está dispuesto a aclarar cualquier duda ante las autoridades correspondientes.

Una disputa que reabre tensiones personales

La polémica surge después de años de distancia entre ambos atletas, quienes compartieron una relación sentimental antes de continuar caminos separados. Espinosa comentó que decidió hablar ahora para “cerrar un ciclo” y porque considera que se cometió una injusticia.

La situación ha generado reacciones en redes sociales, donde ambos deportistas cuentan con un público amplio y seguidores del deporte que recuerdan sus trayectorias olímpicas.