Paola Rojas queda fuera de Netas Divinas y Televisa, pero no la dejan despedirse

El nombre de la periodista Paola Rojas se posicionó entre las tendencias de hoy jueves 19 de septiembre, luego de que confirmara que dejará el programa Netas Divinas, pero no solo eso, sino que también sale de Televisa, su casa por casi 30 años.

En un video que compartió en sus redes sociales, la conductora expresó que ya no estará más en el programa de Unicable que compartía con Galilea Montijo, Daniela Mahagún, Natalie Téllez y Consuelo Duval.

Les comparto con mucha tristeza que me despido de Netas Divinas. Gracias a todos los que me permitieron ser parte de este equipo increíble. Los voy a extrañar y querer siempre. pic.twitter.com/ea5AFd3gv1

“Tengo que contarles algo que es muy importante y que para mí es muy triste. Que ya no voy a ser parte de ‘Netas Divinas’. Ya no voy a ser parte de este programa maravilloso que trajo tantas bendiciones y tanto amor a mi vida”, dijo al principio de su video.

En el video que tuvo una duración de aproximadamente 11 minutos, Paola dedicó emotivas palabras a todas sus compañeras, de quienes dijo, ahora considera sus amigas.

Sin embargo, lo que más ha sorprendido a su público es que la conductora no tuvo la oportunidad de despedirse de sus compañeros ni de hacerlo en un programa, como consideró, lo merecía el público.

”Lamentablemente no hubo oportunidad siquiera de ir a despedirme de ellos y abrazarlos. Es mi muy sentida despedida (…) ya que estamos en esto de las despedidas y de los agradecimientos. Agradezco muchísimo a Televisa, una empresa en la que trabaje casi 30 años. Gracias a todos los que me abrieron puertas, a todos mis compañeros… incluso a quienes me cerraron puertas”, expresó entre lágrimas.