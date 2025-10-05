Paolo Guerrero anuncia el 2026 como el año límite para su carrera profesional

En reciente entrevista Paolo Guerrero dejó en claro que la temporada 2026 será la última de su carrera como futbolista profesional. El máximo goleador de la selección de Perú afirmó que quiere aprovechar lo que queda de 2025 para mantener su nivel competitivo y en el próximo año dar un paso al costado con la satisfacción de haberlo dado todo en la cancha.

Paolo Guerrero reveló que, a sus 41 años aún se siente con energía para jugar al máximo nivel, reconoce que todo tiene un final: “Jugar todo el 2026 y después ya decirle adiós al fútbol. Esa es mi idea. Así es el fútbol, en algún momento iba a llegar su final” comentó el delantero al medio Nativa TV. En ese sentido, reiteró que quiere terminar su carrera con dignidad y en buena forma, sin alargar más de lo necesario su presencia activa en el terreno de juego.

El veterano jugador también manifestó que le hubiese gustado despedirse jugando otro Mundial, aunque entendió que esa posibilidad ya quedó cerrada. “Hubiese sido lindo… pero el fútbol te da revanchas”, dijo Paolo Guerrero, quien no descarta permanecer vinculado al deporte desde otros roles como entrenador, gerente deportivo o incluso en proyectos empresariales extrafutbolísticos.

Respecto a sus planes tras el retiro, Paolo Guerrero aseguró que tiene múltiples proyectos en mente. Aunque dejó claro que probablemente no continuará como jugador, insinuó que podría estar en otros espacios del fútbol o en emprendimientos personales: “Tengo muchos proyectos… no sé si estaré ligado al fútbol, pero como empresario me veo”, explicó.

Para sus seguidores, este anuncio marca el inicio del tramo final de una carrera legendaria. Paolo Guerrero sigue siendo una figura emblemática del fútbol peruano y la expectativa ahora se vuelca en cómo cerrará esta etapa: con un campeonato nacional con Alianza Lima o en algún momento significativo ante su hinchada. El 2026 ya tiene un gran peso simbólico para él.