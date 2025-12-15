Papa León XIV condena atentado en Australia y pide actuar contra la violencia antisemita
El Papa León XIV condenó el atentado antisemita ocurrido en Australia, que dejó al menos 16 personas muertas, y expresó su solidaridad con las víctimas y sus familias. Calificó el ataque como un acto de odio inaceptable y lamentó la violencia registrada.
El pontífice subrayó que este tipo de hechos no solo provocan dolor inmediato, sino que también generan un clima de temor y división social.
Llamado contra la violencia antisemita
Durante su mensaje, el Papa pidió a gobiernos, instituciones y sociedades actuar con firmeza para frenar la violencia antisemita. Señaló que este fenómeno representa una amenaza directa para la convivencia pacífica.
Advirtió que el antisemitismo no afecta únicamente a una comunidad específica, sino que debilita valores fundamentales como el respeto, la dignidad humana y la tolerancia.
Mensaje a líderes y comunidades
León XIV instó a líderes políticos y religiosos a promover el diálogo y rechazar cualquier forma de odio. También llamó a reforzar la educación basada en valores que fomenten la convivencia y el respeto mutuo.
Pidió a las comunidades no responder a la violencia con más violencia y apostar por acciones que fortalezcan la unidad social.
Repercusión internacional
El pronunciamiento del Papa se sumó a las condenas internacionales tras el atentado en Australia, considerado uno de los episodios más graves de violencia reciente en ese país.
Organismos internacionales y líderes mundiales reiteraron la necesidad de combatir el extremismo y frenar los discursos de odio que alimentan este tipo de ataques.
