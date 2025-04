El Papa Francisco fallece a los 88 años de edad en Roma

El Papa Francisco, líder de la Iglesia Católica por 12 años, murió a los 88 años de edad la madrugada de este lunes 21 de abril (tiempo de México), luego de haber sido internado en febrero pasado en el hospital Gemelli, de Roma, Italia, debido a problemas respiratorios que lo mantuvieron en cama por aproximadamente un mes.

At 9:45 AM on Easter Monday, Cardinal Kevin Farrell, Camerlengo of the Apostolic Chamber, spoke these words at the Casa Santa Marta:

“Dearest brothers and sisters, with deep sorrow I must announce the death of our Holy Father Francis. At 7:35 this morning, the Bishop of Rome,…

— Vatican News (@VaticanNews) April 21, 2025