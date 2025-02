El Papa Francisco manda mensaje por muestras de apoyo: “Gracias por las oraciones”

El Papa Francisco permanece en estado “crítico” debido a una neumonía bilateral, pero “pasó una noche tranquila” en el hospital, informó el Vaticano este domingo.

El Pontífice continúa con su tratamiento “con confianza”, según el parte oficial.

El líder de la Iglesia católica, de 87 años, fue internado tras presentar problemas respiratorios. A pesar de su condición, los médicos aseguran que su evolución es estable.

A través de su cuenta en X, el Papa Francisco expresó su gratitud por las muestras de apoyo y afecto recibidas desde distintas partes del mundo.

“En estos días me han llegado muchos mensajes de afecto y me han impresionado especialmente las cartas y dibujos de los niños. ¡Gracias por esta cercanía y por las oraciones de confortación que he recibido de todo el mundo!”, escribió.