Papa León XIV celebra su 70 cumpleaños en el Vaticano

El Papa León XIV cumple 70 años y vive su primer cumpleaños como pontífice con una celebración que unió fe, música y tecnología en el Vaticano.

Concierto multitudinario

La noche del sábado, miles de personas llenaron la Plaza de San Pedro para el concierto “Grace For The World”. En el escenario se presentaron artistas de talla mundial como Karol G, John Legend, Pharrell Williams y Andrea Bocelli.

Durante el espectáculo, un show de drones iluminó el cielo con figuras del Papa Francisco, la Virgen María y el Espíritu Santo, creando una atmósfera única que conmovió a los asistentes.

Un día histórico

Este domingo, León XIV agradeció las muestras de cariño durante el Ángelus y participó en una ceremonia dedicada a los mártires del siglo XXI en la Basílica de San Pablo Extramuros.

La jornada coincidió con el estreno del documental “Leo from Chicago”, que repasa su infancia, su vocación religiosa y los años previos a su elección como Papa.

Mensaje de cercanía

El pontífice escribió en redes sociales: “Doy gracias al Señor y a mis padres por la vida y por este servicio”. Niños hospitalizados enviaron dibujos y mensajes de paz, gestos que el Papa destacó como el mejor regalo de su cumpleaños.