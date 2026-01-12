Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Internacional

Papa León XIV recibe a María Corina Machado en el Vaticano en medio de la crisis venezolana

La líder opositora venezolana y Nobel de la Paz, María Corina Machado, sostuvo una audiencia privada con el papa León XIV en el Vaticano
12 enero, 2026
Papa León XIV recibe a María Corina Machado en el Vaticano

x.com/@voceriavzla

La líder opositora venezolana María Corina Machado se reunió este lunes con el Papa León XIV en una audiencia privada en el Vaticano, informó la Santa Sede.

El encuentro formó parte de la agenda oficial del pontífice y se realizó la mañana del 12 de enero de 2026. El Vaticano no detalló los temas tratados durante la reunión.

La cita ocurre en un momento de atención internacional por la crisis política y social en Venezuela, que ha motivado gestiones diplomáticas de la dirigencia opositora en distintos países.

Machado, reconocida con el Premio Nobel de la Paz en 2025, ha realizado en las últimas semanas una gira por Europa para buscar respaldo internacional a una transición democrática en su país.

El papa León XIV ha manifestado en otras ocasiones su preocupación por la situación venezolana y ha llamado al respeto de los derechos humanos y a la búsqueda de soluciones pacíficas.

Tras la audiencia en el Vaticano, Machado planea viajar a Washington, donde el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que tiene previsto reunirse con ella aunque los detalles de la agenda aún no se han confirmado oficialmente.

