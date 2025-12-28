El papa León XIV despacha tres camiones con ayuda humanitaria para Ucrania
El papa León XIV envió tres camiones con ayuda humanitaria a Ucrania, informó la Oficina de Prensa de la Santa Sede.
Con esta acción, el Vaticano busca apoyar a la población afectada por la guerra.
Los vehículos salieron desde Roma y transportan insumos básicos. La ayuda llegará a distintas comunidades que enfrentan carencias por el conflicto.
Qué incluye el envío
Los camiones llevan alimentos no perecederos, medicinas, ropa y artículos de primera necesidad.
Además, la Santa Sede indicó que la distribución se realizará con apoyo de organizaciones locales, lo que permitirá que la ayuda llegue de forma directa a las personas más vulnerables.
Un mensaje de solidaridad
El papa León XIV ha reiterado su llamado a la solidaridad internacional.
En ese contexto, subrayó la importancia de mantener el apoyo humanitario a Ucrania mientras continúe la guerra.
También pidió a la comunidad católica no olvidar a las familias desplazadas y a quienes viven en zonas afectadas por la violencia.
Contexto del conflicto
Desde el inicio de la guerra en Ucrania, millones de personas han perdido sus hogares y enfrentan escasez de servicios básicos.
Por ello, distintos países y organizaciones han reforzado el envío de ayuda humanitaria.
La iniciativa del Vaticano se suma a estos esfuerzos para aliviar la situación de la población civil.
- Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO y recibe las noticias más relevantes de Baja California Sur