Domingo 28 de Diciembre, 2025
Internacional

El papa León XIV despacha tres camiones con ayuda humanitaria para Ucrania

Tres camiones con ayuda partieron de Roma hacia Ucrania. La asistencia incluye alimentos, medicinas y ropa
28 diciembre, 2025
El papa León XIV envió tres camiones con ayuda humanitaria a Ucrania, informó la Oficina de Prensa de la Santa Sede.
Con esta acción, el Vaticano busca apoyar a la población afectada por la guerra.

Los vehículos salieron desde Roma y transportan insumos básicos. La ayuda llegará a distintas comunidades que enfrentan carencias por el conflicto.

Qué incluye el envío

Los camiones llevan alimentos no perecederos, medicinas, ropa y artículos de primera necesidad.
Además, la Santa Sede indicó que la distribución se realizará con apoyo de organizaciones locales, lo que permitirá que la ayuda llegue de forma directa a las personas más vulnerables.

Un mensaje de solidaridad

El papa León XIV ha reiterado su llamado a la solidaridad internacional.
En ese contexto, subrayó la importancia de mantener el apoyo humanitario a Ucrania mientras continúe la guerra.

También pidió a la comunidad católica no olvidar a las familias desplazadas y a quienes viven en zonas afectadas por la violencia.

Contexto del conflicto

Desde el inicio de la guerra en Ucrania, millones de personas han perdido sus hogares y enfrentan escasez de servicios básicos.
Por ello, distintos países y organizaciones han reforzado el envío de ayuda humanitaria.

La iniciativa del Vaticano se suma a estos esfuerzos para aliviar la situación de la población civil.

