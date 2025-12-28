El papa León XIV despacha tres camiones con ayuda humanitaria para Ucrania

El papa León XIV envió tres camiones con ayuda humanitaria a Ucrania, informó la Oficina de Prensa de la Santa Sede.

Con esta acción, el Vaticano busca apoyar a la población afectada por la guerra.

Los vehículos salieron desde Roma y transportan insumos básicos. La ayuda llegará a distintas comunidades que enfrentan carencias por el conflicto.

Qué incluye el envío

Los camiones llevan alimentos no perecederos, medicinas, ropa y artículos de primera necesidad.

Además, la Santa Sede indicó que la distribución se realizará con apoyo de organizaciones locales, lo que permitirá que la ayuda llegue de forma directa a las personas más vulnerables.

Un mensaje de solidaridad

El papa León XIV ha reiterado su llamado a la solidaridad internacional.

En ese contexto, subrayó la importancia de mantener el apoyo humanitario a Ucrania mientras continúe la guerra.

También pidió a la comunidad católica no olvidar a las familias desplazadas y a quienes viven en zonas afectadas por la violencia.

Contexto del conflicto

Desde el inicio de la guerra en Ucrania, millones de personas han perdido sus hogares y enfrentan escasez de servicios básicos.

Por ello, distintos países y organizaciones han reforzado el envío de ayuda humanitaria.

La iniciativa del Vaticano se suma a estos esfuerzos para aliviar la situación de la población civil.

