Papa León XIV expresa solidaridad con víctimas de las lluvias en México

Un mensaje de consuelo desde el Vaticano

Este domingo, el papa León XIV expresó su solidaridad y cercanía espiritual con las familias afectadas por las lluvias torrenciales en México, que han dejado al menos 80 personas muertas y 18 desaparecidas, principalmente en el estado de Veracruz.

Durante el tradicional rezo del Ángelus, el pontífice habló desde la ventana del Palacio Apostólico ante miles de fieles reunidos en la Plaza de San Pedro.

“Expreso mi cercanía y afecto a las poblaciones del México oriental afectadas en los últimos días por los aluviones. Rezo por las familias y por todos aquellos que han sufrido por esta calamidad”, dijo el Papa.

También encomendó “a la intercesión de la Virgen María las almas de los difuntos”, en un mensaje que fue recibido con gratitud por la comunidad católica mexicana y latinoamericana.

Emergencia en el oriente del país

Las intensas lluvias de los últimos días han provocado inundaciones, deslaves y colapso de viviendas en al menos cinco estados del país. Veracruz es hasta ahora el más afectado.

Las autoridades mexicanas continúan con las labores de búsqueda y rescate, además de la entrega de ayuda humanitaria a las familias damnificadas.

El mensaje del Papa llega en un momento de duelo nacional y emergencia climática, y refuerza el llamado internacional a mostrar solidaridad con las comunidades golpeadas por los desastres naturales.

El Vaticano evalúa apoyo humanitario

Según fuentes eclesiásticas, el Vaticano evalúa canales de apoyo humanitario a través de la Nunciatura Apostólica en México y las diócesis locales. El objetivo es acompañar los esfuerzos de reconstrucción y asistencia a las víctimas.