Papa León XIV pide a la población “utilizar mejor los talentos” en el próximo año 2026

Recordando momentos tristes y felices del 2025 y con una invitación a ser mejores personas en 2026 es como el Papa León XIV emitió su mensaje de cierre de año.

Desde la Plaza de San Pedro en el Vaticano, el líder de la iglesia católica señaló que en el año 2025 que está a pocas horas de llegar a su fin hubo “eventos importantes, algunos felices, como la peregrinación de tantos fieles con vocación del año santo, otros dolorosos como el fallecimiento del Papa Francisco y los escenarios de guerra que siguen devastando el planeta”.

Con la fiel esperanza de que el Año Nuevo la población mundial sea mejor, el Papa León XIV emitió una entrañable solicitud, la cual sigue los mandamientos de Dios:

“Hoy estamos llamados a meditar lo que el señor ha hecho por nosotros el año pasado, así como también hacer un honesto examen de conciencia a valorar nuestra respuesta a sus dones y a pedir perdón por todos los momentos en que no hemos sabido atesorar sus inspiraciones e invertir mejor los talentos que nos ha confiado”.

Además de invitar a hacer un examen de conciencia sobre lo bueno y malo hecho en este 2025, el Papa León XIV recordó a cada ciudadano que Dios siempre dará el perdón a quien lo busca y se arrepiente de corazón de los pecados cometidos.

“Se acerca la recompensa, que se alegre el pecador porque se le ha ofrecido el perdón, que recupere el ánimo el pagano porque está llamado a la vida”, expresó.

El Papa León XIV culminó su último mensaje del año 2025 reafirmando que “Dios es amor, Dios me ama, Dios me espera y yo lo he encontrado, Dios es misericordia, Dios es salvación, Dios es la vida”. Así mismo, pidió “que nos acompañen estos pensamientos en el paso entre el viejo y el nuevo año y después siempre en nuestra vida”.

