Papás, chefs y sazón: así fue “El papá más salsa de Radiante FM”

Con una mezcla de sazón, convivencia y mucha emoción, Radiante FM 89.1 celebró con éxito el evento “El Papá Más Salsa”, una velada especial dedicada a los padres radioescuchas que respondieron con entusiasmo a la convocatoria para compartir sus mejores recetas de salsa y vivir una experiencia culinaria única.

La dinámica reunió a varios papás que enviaron sus recetas y resultaron seleccionados para participar en una noche de cocina y convivencia en el restaurante Suelo Sur en San José del Cabo, donde se montaron estaciones de asado guiadas por los reconocidos chefs Guillermo Gómez, anfitrión del evento; Alex Branch, de Nao Cabo; y Javier Ornelas, de Sabaku. Cada chef fungió como coach de los participantes, quienes prepararon una parrillada con cortes de carne proporcionados por US Foods.

Durante la velada, Amparo García, directora regional de CPS en Los Cabos, destacó el propósito de la actividad:

Conmovido por la energía del evento, el chef Guillermo Gómez, anfitrión y propietario de Suelo Sur, compartió la alegría que le generó abrir las puertas de su restaurante para esta celebración llena de sabor, comunidad y gratitud.

“Estamos felices de recibir a Radiante, toda la familia, la audiencia, a los patrocinadores como US Food, Flora Farm Fresh, a toda esta comunidad hermosa de gente para celebrar este convivio entre padres, empresarios, emprendedores, trabajadores, amantes de la cocina que han participado con una receta de salsa que hoy vamos a tener el honor de probar, vamos a hacer una selección, todas van a ser ganadoras pero vamos a hacer una selección, a disfrutar de este inicio de verano”, indicó el chef Guillermo Gómez.

Además de compartir cocina, la velada fue una oportunidad invaluable para crear vínculos en la comunidad, como lo expresaron los chefs Alex Branch y Javier Ornelas. Para Branch, de Nao Cabo, estos encuentros permiten fortalecer la convivencia entre padres y vecinos, y como papá, destacó la importancia de conectar desde la cocina con quienes comparten las mismas inquietudes y pasiones. Por su parte, Ornelas, chef de Sabaku, resaltó el valor de estas dinámicas para generar comunidad a través de experiencias que trascienden el plato, agradeciendo a Suelo Sur por brindar el espacio ideal para compartir sabores, historias y momentos que unen.

Las protagonistas de la noche fueron, sin duda, las salsas: tatemadas, fritas, asadas, crudas, con historias familiares y sabores únicos. Una de ellas fue la del participante Gabriel Sustaita, quien compartió su receta con profundo arraigo familiar:

“Está padre la experiencia y el lugar, no esperaba estas atenciones, está muy bien el evento para los padres y que chido que apapachen a los papás en este día (..) Participé con una salsa tarasca, me enseñó mi abuela a hacerla cuando tenía 12 años, lleva chile de árbol, tomate, ajo, todo se fríe en el sartén, se licua y queda una salsa color naranja, que me gusta mucho porque sabe a tomate asado con mucho picante”, expresó Gabriel Sustaita, papá más salsa.