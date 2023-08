Expectativas de ventas escolares no cumplidas: papelerías esperan un repunte

El mes de agosto ha comenzado y con él llegan las compras de útiles escolares. En diversos establecimientos de Los Cabos, se observa una afluencia significativa de padres de familia en busca de las mejores ofertas para cumplir con la lista de materiales necesarios.

CPS Noticias y Tribuna de México han salido a recorrer los distintos locales especializados en la venta de uniformes y útiles escolares. Durante nuestra visita, tuvimos la oportunidad de conversar con Luis Baeza, responsable de una tienda que ofrece artículos escolares y uniformes. Él nos proporcionó detalles sobre las expectativas para este mes de agosto, anticipando un aumento en las ventas de alrededor del 10 al 15%.

Luis explicó que, a pesar de algunos incrementos en los precios de ciertos artículos, el negocio que dirige se ha esforzado por mantener sus tarifas a fin de brindar opciones accesibles a los clientes.

“Se han estado incrementando, creo que en un 10-15% desde hace unos meses para acá. Lo que más solicitan es en general lo básico que son pantalones, playeras tipo polo, la escolar básica manga corta y manga larga, lo que son uniformes deportivos. Hemos tratado de mantenerlos, pero en algunas prendas sí han sufrido un incremento y como se ha ido produciendo se han registrado algunos cambios, pero en realidad no han sido tan altos”.

En este mes, las papelerías son otro punto de interés para los padres de familia, quienes buscan adquirir los útiles escolares necesarios. Sin embargo, se reportan ventas más bajas en comparación con otros años.

Algunos padres de familia han expresado su malestar debido a la falta de recursos para adquirir todos los elementos necesarios de la lista de útiles escolares solicitada por las escuelas. Indican que los vales de 300 pesos proporcionados por la Secretaría de Educación Pública resultan insuficientes para cubrir tanto los requerimientos de vestimenta como los útiles necesarios para los estudiantes.

“Son 18 pesos que no nos van alcanzar, el uniforme se supone que nos deben de dar para que nos alcance y solo nos dan 300 pesos. No nos alcanza para ni un pantalón, este pantalón cuesta 35o y tenemos que dar la diferencia de 50 pesos, no nos alcanza. Yo pensé que iba a gastar unos 500 pesos, aquí la camisa cuesta 300 pesos, cree usted que nos va alcanzar”.