Paquete arancelario de México busca proteger 350 mil empleos en 17 industrias estratégicas

El Gobierno de México anunció un paquete arancelario con el que busca proteger alrededor de 350 mil empleos en 17 industrias estratégicas, frente a la entrada de productos importados a precios artificialmente bajos.

La medida forma parte de una estrategia para fortalecer la planta productiva nacional y preservar cadenas de valor que resultan clave para el desarrollo económico del país.

Durante la presentación del paquete, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la política arancelaria no busca cerrar la economía, sino defender el empleo y la industria mexicana frente a prácticas desleales en el comercio internacional.

La mandataria subrayó que México debe proteger sectores estratégicos sin violar los acuerdos comerciales vigentes y destacó que el objetivo central es evitar la pérdida de empleos en actividades industriales sensibles.

Ebrard detalla el alcance de las medidas

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, explicó que el paquete incluye ajustes a los aranceles de productos específicos, así como mecanismos de revisión periódica para evaluar su impacto en el empleo y la producción nacional.

Ebrard señaló que las medidas se aplicarán de manera gradual y que el gobierno mantendrá diálogo con los socios comerciales para evitar tensiones innecesarias.

Industrias estratégicas y empleo en riesgo

De acuerdo con la información presentada por las autoridades, el paquete arancelario prioriza sectores industriales con alta generación de empleo, entre ellos:

Acero y metalmecánica

Industria automotriz y de autopartes

Textil y del calzado

Electrodomésticos y línea blanca

Química y petroquímica

Plásticos y productos manufacturados

Estos sectores concentran una parte significativa del empleo industrial y han enfrentado presión por importaciones a bajo costo, principalmente de Asia.

Contexto comercial y aplicación

Las autoridades indicaron que el paquete se implementará en apego a los compromisos internacionales asumidos por México y que su impacto será monitoreado de forma continua, con posibilidad de ajustes.

Aunque el anuncio se realizó en la conferencia matutina, el gobierno aclaró que el paquete forma parte de una estrategia económica integral, orientada a fortalecer la industria nacional y garantizar estabilidad laboral.