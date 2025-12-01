Morena confirma que el Paquete Económico 2026 no tendrá nuevos impuestos en CDMX

La bancada de Morena en el Congreso de la Ciudad de México aseguró que el paquete económico para 2026 no contempla la inclusión de impuestos recientes. La jefa de Gobierno, Clara Brugada, envió formalmente esta propuesta financiera, la cual garantiza que no habrá creación de cargas fiscales para los ciudadanos.

El documento financiero proyecta ingresos totales por la impresionante suma de 313 mil 385 millones 406 mil pesos. Esta cifra demuestra un robusto crecimiento del 7.5% si se compara con los recursos obtenidos durante el ejercicio fiscal anterior.

La diputada local Valentina Valía Batres Guadarrama detalló que cualquier ajuste a tarifas y cuotas se limita a un factor estrictamente inflacionario. Dicho ajuste se basa exclusivamente en el 3.91%, el porcentaje previsto en la ley para evitar aumentos discrecionales.

¿Cómo garantiza Morena la estabilidad económica?

La instrucción del gobierno capitalino indica que no se contemplan aumentos que superen el índice de inflación para los ciudadanos de la Ciudad de México. El grueso de los recursos se generará internamente, pues el 51% de los ingresos provendrá de fuentes locales.

El 49% restante del total de ingresos se obtendrá mediante las aportaciones que provienen directamente de la Federación. La legisladora destacó la “seriedad financiera” de la propuesta, asegurando que no hay improvisaciones.

LEE MÁS: AMLO advierte posible regreso a la vida política si ve amenazada la democracia

¿Qué documentos analiza el Congreso y quién amplía el detalle técnico?

La entrega del paquete por parte del secretario de Administración y Finanzas marca el inicio formal de su análisis legislativo. La revisión de estas finanzas públicas es considerada una de las atribuciones centrales que tiene el Congreso de la CDMX. El paquete está integrado por tres elementos esenciales que serán estudiados a detalle: la reforma al Código Fiscal, la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos. La reforma al Código Fiscal implica la necesaria actualización de todas las contribuciones que ya existen y que son de carácter local.

La Ley de Ingresos se enfoca en establecer las proyecciones detalladas de la recaudación esperada para el próximo año. Por otro lado, el Presupuesto de Egresos define claramente la orientación que tendrá el gasto público. El diputado Pablo Trejo será el responsable de ampliar la explicación técnica correspondiente a estos ajustes económicos.