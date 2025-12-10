“Paracaidista aterriza… y queda colgado de un semáforo en pleno Centro Histórico de CDMX”

Durante la madrugada del martes 9 de diciembre de 2025, cámaras del sistema de videovigilancia por la capital captaron un aterrizaje inesperado en el corazón del centro histórico. Cuando habitantes de la zona apenas comenzaban su día, un hombre descendió en paracaídas sobre la intersección de las avenidas Balderas y Juárez —una zona de intenso tránsito peatonal y vehicular— y terminó colgando del semáforo tras quedar su equipo atrapado en la estructura metálica.

Varios testigos se detuvieron de inmediato. En el video se aprecia cómo algunas personas se bajan de un vehículo particular para auxiliarlo: tiran de las cuerdas del paracaídas —en una maniobra que algunos compararon al “bajar una piñata”— hasta lograr desprender la lona.

Pocos minutos después llegaron agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) y bomberos para asistir en el incidente. El paracaidista, identificado como Miles Pack, de 36 años y nacionalidad estadounidense, aseguró que había saltado desde una avioneta ultraligera y que su descenso sufrió un fallo de cálculo.

Autoridades revisaron la situación, verificaron que no hubiera daños a la infraestructura ni riesgos para terceros, y confirmaron que el hombre no resultó lesionado.

Aunque fue detenido y presentado ante un juez cívico —como parte del protocolo para deslindar responsabilidades—, fue puesto en libertad poco después: no existieron faltas administrativas graves ni afectaciones al tránsito o al bienestar público.

