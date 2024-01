Paramore podría seguir los pasos de Taylor Swift y regrabar de su discografía

¡La espera ha terminado! Luego de que Paramore acaparará la atención al darle una limpieza total a sus redes sociales. El futuro de la banda estadounidense está más claro y, contrario a lo que muchos temían, parece que planean seguir en la industria por muchos años más.

Resulta, que tras la ruptura nada amistosa de su contrato con Atlantic Records, la agrupación busca sacarle provecho a la situación al regrabar su discografía completa tal y como lo ha hecho Taylor Swift, para tener los derechos de la propiedad de su música.

Sin embargo, no es la única sorpresa que tiene preparada la banda para sus fans, ya que este 10 de enero, sorprendió a sus fans al unirse al proyecto de A24 para rendir homenaje a los Talking Heads con un cover de “Burning Down The House”.

Este tema formará parte de un disco tributo a la banda de rock de los años 70 que publicará A24 para celebrar los 40 años del álbum “Stop Making Sense”, donde participarán 16 artistas diferentes. Hasta ahora, la identidad de los otros 15 sigue siendo un misterio, pero lo que sí sabemos es que los neoyorkinos son los primeros en ser anunciados.

En tanto a la regrabación de sus éxitos, al parecer, es un movimiento que viene motivado por la ruptura del contrato de la banda con su productora. Según The Sun, Hayley Williams, Taylor York y Zac Farro quieren recuperar la propiedad de sus canciones y tener más control sobre su música. La banda ya ha recibido el apoyo de Taylor, quien también ha regrabado su discografía para recuperar los derechos de sus canciones.

Con estas dos noticias, parece que la agrupación está preparada para un nuevo capítulo en su carrera.