Paramount demanda a Warner Bros. Discovery por supuesto trato de favor a Netflix

Paramount Skydance ha enviado una carta legal al consejo de administración de Warner Bros. Discovery (WBD) cuestionando la “equidad y adecuación” del proceso de venta del conglomerado mediático.

La misiva, remitida por sus abogados del bufete Quinn Emanuel, alega que la directiva de WBD ha abandonado la apariencia de una transacción justa y se ha enfocado en un “resultado predeterminado” que beneficia a un solo postor: Netflix.

Esta escalada de la controversia ocurre en el contexto de la industria del entretenimiento estadounidense la misma semana en que Paramount, Netflix y Comcast presentaron sus ofertas de segunda ronda, cerca del 4 de diciembre.

Sospechas de Parcialidad y Conflicto de Intereses

La acusación principal de Paramount Skydance es que WBD parece haber abdicado de sus deberes para con los accionistas. Paramount asegura que tienen motivos fundados para creer que el proceso de venta se ha visto empañado por conflictos de la directiva, incluyendo los posibles intereses personales de ciertos miembros de la gerencia en funciones posteriores a la transacción.

El núcleo de este descontento radica en la percepción de que la gerencia de WBD, particularmente el CEO David Zaslav, tiene un sesgo claro a favor de Netflix. Fuentes cercanas al asunto indicaron que Zaslav solía comentar a colegas que actores como Netflix o Amazon Prime Video serían los postores naturales para partes clave del negocio, como los estudios cinematográficos y HBO Max. La carta incluso pregunta al consejo si es cierto que la dirección de Warner Bros Discovery tiene “quimica” con los directivos de Netflix.

La Exigencia de un Comité Independiente

Más allá de la denuncia de favoritismo, la carta de Paramount contiene una exigencia concreta para rectificar el proceso y garantizar su imparcialidad.

La empresa solicita la confirmación de si Warner Bros. Discovery ha designado un comité especial independiente compuesto por miembros "desinteresados" de su junta directiva para dirigir el proceso de venta y evaluar las ofertas.

De no haberse establecido, Paramount insta encarecidamente a WBD a otorgar poder a dicho comité especial, el cual debe estar compuesto por directores sin apariencia de parcialidad o compromiso con terceros.

Este paso es esencial para Paramount, ya que busca "garantizar la imparcialidad e impecabilidad del proceso de transacción y maximizar el valor" del resultado final para los accionistas.

Postores y la Respuesta de WBD

La disputa se enmarca en una pugna por activos de alto valor de WBD, que incluyen el negocio de streaming ( HBO Max ) y los estudios de cine.

Netflix ha presentado una oferta compuesta principalmente por efectivo, y Comcast también compite por estos segmentos específicos.

En contraste, Paramount Skydance es el único postor que ha manifestado la intención de comprar la empresa en su totalidad desde septiembre, lo que incluye las redes de cable como CNN, TNT y TBS.

Cabe recordar que WBD ya había rechazado tres ofertas no solicitadas de Paramount antes de iniciar el proceso formal, siendo la última por US$23.50 por acción.

Frente a la acusación, Warner Bros Discovery respondió a CNBC confirmando la recepción de la carta. La compañía defendió en un comunicado la integridad del proceso, asegurando que su Junta Directiva atiende sus obligaciones fiduciarias con el máximo cuidado y continuará cumpliéndolas rigurosamente. La confrontación legal inyecta un elemento de escrutinio jurídico que podría ralentizar las decisiones corporativas o forzar a WBD a demostrar transparencia extrema.