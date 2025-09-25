Pareja de B-King, Angie Miller, habría dicho que odia a México más que su vida

Angie Miller, pareja sentimental de B-King, expresó su dolor a través de redes sociales. La modelo y creadora de contenido venezolana describió el momento como uno de los más difíciles de su vida y aseguró que el proyecto de vida que compartía con el artista ha quedado truncado.

En publicaciones de Instagram, la creadora de contenido recordó los planes que tenían juntos y manifestó que atraviesa un duelo profundo. Entre los mensajes, Angie Miller señaló que “Hoy odio a México más que a mi vida”, aunque después quito dicha publicación, en referencia a la violencia que rodea el caso y al sentimiento de impotencia que experimenta ante lo ocurrido.

Sus publicaciones incluyeron videos y fotografías de momentos íntimos junto a B-King, desde viajes hasta descansos en casa, lo que ha conmovido a miles de seguidores que se han solidarizado con ella y con la familia del artista.

Esto luego del asesinato de Bayron Sánchez Salazar, conocido como B-King, y de Jorge Luis Herrero, reconocido como Registro Clown, cuyos cuerpos fueron localizados en Cocotlán, Estado de México, el pasado 22 de septiembre.

La desaparición y posterior hallazgo de los cuerpos de los artistas ha incrementado la presión sobre las autoridades mexicanas. Tanto la Fiscalía General de la República como la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informaron que mantienen una investigación en curso para esclarecer el crimen y dar con los responsables.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, también reaccionó al hecho, atribuyendo la tragedia a redes de crimen organizado internacional y expresando su apoyo a las familias de las víctimas.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que se colabora de manera coordinada con instancias federales para investigar el caso. Destacó que se analizarán grabaciones de seguridad y testimonios de testigos que estuvieron en la zona donde fueron vistos por última vez B-King y Registro Clown.