Pareja de fugitivos estadounidenses es detenida en Tijuana

Una Pareja de fugitivos fue detenida ayer por la tarde en la Zona Norte de Tijuana por agentes de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC), luego de ser detectados durante una discusión en la vía pública. La intervención permitió asegurar drogas y poner a los implicados bajo custodia de la justicia federal.

El operativo comenzó cuando la FESC observó a la pareja discutiendo en la esquina de la calle Baja California con avenida Niños Héroes. Al intentar escapar, ambos arrojaron al suelo varias evidencias. Entre los objetos recuperados se encontraron cuatro pastillas de Clonazepam y bolsas con fentanilo en polvo.

La Pareja de fugitivos fue identificada como Rihanna “N”, de 22 años, originaria de Georgia, y Michael “N”, de 48 años, originario de San Diego. Ambos contaban con órdenes activas de detención en Estados Unidos por delitos relacionados con robo y se encontraban prófugos de la justicia de ese país.

Tras la detención, los agentes de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) trasladaron a los Detenidos a instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), donde quedaron a disposición del Ministerio Público para continuar con los procedimientos legales correspondientes.