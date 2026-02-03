París estrecha el cerco sobre X: fiscalía registra oficinas y cita a Elon Musk por investigación penal

La fiscalía de París intensificó su ofensiva contra la red social X al ordenar el registro de sus oficinas en la capital francesa y citar a declarar a su propietario, Elon Musk, como parte de una investigación penal que se ha ampliado en alcance y gravedad, colocando a la plataforma en el centro del escrutinio regulatorio europeo.

La diligencia policial se realizó este martes y forma parte de una investigación abierta desde hace un año, enfocada inicialmente en el presunto abuso de algoritmos y la extracción fraudulenta de datos, prácticas que, de confirmarse, podrían vulnerar la legislación francesa y comunitaria en materia de tratamiento automatizado de información.

El caso tomó una nueva dimensión luego de que la fiscalía decidiera extender la indagatoria al funcionamiento del chatbot de inteligencia artificial Grok, desarrollado por X, tras recibir quejas formales sobre su comportamiento y los riesgos asociados a la generación y difusión de contenidos sensibles.

Entre los nuevos ejes de investigación destacan señalamientos por presunta complicidad en la posesión y difusión de material pornográfico infantil, así como posibles violaciones a los derechos de imagen mediante la creación y circulación de ultrafalsos de contenido sexual explícito, delitos considerados de alta gravedad en el marco legal francés.

Elon Musk y la exdirectora ejecutiva de X, Linda Yaccarino, fueron citados a comparecer el próximo 20 de abril, mientras que otros empleados de la compañía deberán rendir testimonio en calidad de testigos, en una audiencia que podría marcar un punto de inflexión en la relación entre la plataforma y las autoridades europeas.

La fiscalía subrayó que la investigación es conducida por su unidad especializada en delitos informáticos, en coordinación con la policía francesa y Europol, una señal de que el caso trasciende el ámbito nacional y se inscribe en una preocupación más amplia sobre la gobernanza digital y el uso de inteligencia artificial.

Desde la perspectiva oficial, el objetivo declarado no es punitivo en esta etapa, sino garantizar que X opere conforme a la legislación francesa en tanto presta servicios dentro del territorio nacional, una postura que busca legitimar el proceso frente a las acusaciones de motivación política lanzadas por Musk en meses anteriores.

Hasta ahora, la empresa no ha emitido comentarios tras la redada, aunque en julio pasado el propio Musk rechazó las acusaciones iniciales y calificó la investigación como una ofensiva con tintes políticos, una narrativa recurrente en sus enfrentamientos con autoridades regulatorias en distintos países.

En un gesto que no pasó desapercibido, la fiscalía de París anunció que dejará de utilizar la red social X para su comunicación institucional y que, en adelante, difundirá información a través de LinkedIn e Instagram, una decisión simbólica que refleja el deterioro de la relación con la plataforma investigada.

