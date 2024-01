Paris Hilton criticada por supuesto montaje con su bebé

Paris Hilton vuelve a ser presa de las críticas de cientos de usuarios, en esta ocasión por compartir un video mientras está en la cama de un hospital, supuestamente como paciente mientras sostiene a su bebe Phoenix, pese a que es sabido que el pequeño llegó a este mundo mediante un embarazo subrogado.

En el video que posteo en sus redes, se puede ver a Hilton acostada en una cama de hospital, con una bata de maternidad yy con poco maquillaje mientras sostiene al recién nacido, pese a que es sabido que ella no dio a luz.

Esta situación generó una ola de comentarios, muchos en contra, pues aseguran que solo es un montaje.

“Hombre, ella ni siquiera parió. ¿Por qué está en la cama?”, escribió una usuaria.

Sin embargo, también hay personas que se pusieron de su parte, y asegura que si bien ella no dio a luz, ella solo busca conectarse con su bebe y hacer la experiencia única, otros aseguran que es parte del proceso de apego.

“Es en un hospital porque es recién nacido. Es necesaria la bata para el apego inmediato y no puede utilizar maquillaje, perfume, ni nada, para el reconocimiento mamá e hijo. Ese hijo es muy deseado y será mucho más amado que otros que los tienen natural y los dejan en el abandono. No critiquen”, escribió una internauta.

No cabe duda que Paris Hilton, por el simple hecho de ser una celebridad, continuará dando de que hablar, algunas veces de forma positiva y otras quizás no tanto, no obstante, en ambos casos, sus videos generan miles de vistas.