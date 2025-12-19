Park Hyatt abre resort de lujo en Cabo del Sol y eleva la apuesta hotelera en Los Cabos

La apertura del primer hotel Park Hyatt en México marca un hito para la hotelería de lujo en el país y refuerza el posicionamiento de Los Cabos como uno de los destinos premium más dinámicos del mundo. Hyatt Hotels Corporation y RLH Properties oficializaron la inauguración de Park Hyatt Cabo del Sol, un resort de 163 habitaciones que se integra al segmento de ultralujo en Baja California Sur.

El nuevo complejo se localiza en una franja costera privilegiada dentro de la comunidad privada de Cabo del Sol, una de las zonas más exclusivas del corredor turístico. Su llegada responde a una demanda creciente de experiencias de alto nivel que combinan privacidad, diseño contemporáneo y un contacto directo con el entorno natural del Mar de Cortés.

La propuesta arquitectónica es uno de los ejes centrales del proyecto. Diseñado por los despachos Sordo Madaleno y Paulina Morán, el resort concibe el espacio como un santuario, reinterpretando la arquitectura mexicana desde una óptica moderna. La orientación del conjunto hacia el mar garantiza vistas abiertas y constantes, integrando el desierto y el océano como parte de la experiencia del huésped.

La inauguración también representa un momento estratégico para la marca. Directivos del hotel han destacado que el concepto busca ofrecer una estancia basada en la calma, la atención personalizada y el vínculo con la identidad local, elementos que distinguen a Park Hyatt dentro del portafolio global de lujo de la cadena.

La oferta gastronómica refuerza esa narrativa. El resort abre con varios conceptos que privilegian ingredientes, técnicas y tradiciones locales, desde un club de playa enfocado en cocina costera y coctelería artesanal, hasta un restaurante mexicano inspirado en la cocina casera y un café que apuesta por granos y repostería de origen nacional.

Desde la perspectiva de los desarrolladores, el proyecto forma parte de una estrategia más amplia para redefinir la hospitalidad de ultralujo en México. RLH Properties ha subrayado que Park Hyatt Cabo del Sol consolida su papel como actor clave en el desarrollo de activos de alto valor en una de las zonas costeras más codiciadas del país.

La apertura se da además en un contexto de expansión acelerada de Hyatt en territorio mexicano. La cadena ha confirmado planes para sumar nuevos hoteles en los próximos años, particularmente en el Caribe mexicano, lo que anticipa una competencia más intensa y una mayor sofisticación de la oferta turística nacional.

Con este debut, Los Cabos no solo suma un nuevo resort de lujo, sino que reafirma su capacidad para atraer inversiones internacionales de alto perfil. El arribo de Park Hyatt eleva el estándar del destino y refuerza la tendencia de México como un mercado clave para la hotelería global de alta gama.

