Parlamento Inclusivo 2024 dio voz a las personas con discapacidad en BCS

En el Congreso del Estado de Baja California Sur se realizó el sexto Parlamento Inclusivo 2024 Por un Estado sin Fronteras, en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, integrado por 21 representantes de los cinco municipios de la entidad.

Dentro de los retos mencionados, que requieren atención prioritaria, están lograr una verdadera inclusión e independencia para personas neurodivergentes, promover el acceso a oportunidades educativas y deportivas para personas con discapacidad, y garantizar una inclusión integral en la sociedad, especialmente en aspectos como la movilidad en ciudades y el transporte público.

Alejandro Axel Herrera Mejía, representante por Los Cabos, destacó en entrevista para Tribuna de México la importancia de las iniciativas propuestas durante la sesión. Agregó que el objetivo de este parlamento fue promover los derechos de las personas con discapacidad.

Por su parte, José Primo Maraver Romero, representante por Loreto, subrayó la necesidad de atender las demandas presupuestales que afectan al Instituto Sudcaliforniano Para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, haciendo un llamado a las autoridades estatales.

“Nos oyen, pero no nos escuchan, no nos ponen atención al reclamo que tenemos porque la ley lo mandata. Que no se sigan violando las leyes, que no siga el Instituto Sudcaliforniano para la Inclusión de las Personas con Discapacidad sin un presupuesto propio para que nos pueda apoyar. Es una pena, es una vergüenza que no se esté incluido en el presupuesto de gastos del gobierno del estado”, señaló José Maraver.