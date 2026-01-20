Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Martes 20 de Enero, 2026
HomeBCSParlamento de Mujeres de BCS busca consolidarse con nueva iniciativa legislativa
BCS

Parlamento de Mujeres de BCS busca consolidarse con nueva iniciativa legislativa

La diputada Arlene Moreno presentó un proyecto de decreto para institucionalizar el Parlamento de Mujeres en BCS, promoviendo igualdad de género y participación social.
20 enero, 2026
0
17
Parlamento mujeres bcs

Foto: Tribuna de México

La diputada Arlene Moreno Maciel presentó este martes 20 de enero un proyecto de decreto para formalizar el Parlamento de Mujeres del Estado de Baja California Sur, anulando los decretos 2560, 2830 y 3045. La iniciativa busca consolidar un marco normativo actualizado, incluyente y con visión de largo plazo.

Promover la participación social de las mujeres

Moreno Maciel destacó que uno de los objetivos centrales es garantizar la participación de mujeres de todo el estado mediante foros y actividades que fomenten la inclusión social.

“Una de las modalidades que se buscan incorporar mediante el presente impulso legislativo; es una visión universalizada. La realización de foros, las cuales están destinadas a llegar a la población de todo el territorio estatal, para que cada una de las mujeres tenga acceso a la participación social.”, señaló la diputada.

LEE MÁS: Presentan el libro “30 mujeres empoderadas de Baja California Sur” este viernes en La Paz

Acciones afirmativas y modelo flexible

La presidenta de la Comisión Permanente de Igualdad de Género del Congreso de BCS subrayó que la iniciativa tiene como fin promover acciones afirmativas que fortalezcan la agenda legislativa con perspectiva de género y contribuyan al avance de la igualdad sustantiva en la entidad.

El proyecto contempla la realización de un parlamento por legislatura, uno anual durante el ejercicio constitucional o foros temáticos en los municipios, consolidando un modelo participativo, flexible y representativo. La iniciativa fue turnada a la Comisión de Igualdad de Género para su análisis y dictaminación.

  • Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO

Autor

  • Luis Castrejón

    Comunicólogo y reportero con más de 10 años de experiencia dentro de los medios nacionales y locales. Soy licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Autónoma de Guadalajara (UAG). Durante mi trabajo periodístico he tenido la oportunidad de cubrir eventos de relevancia nacional e internacional. Hace un año tuve la oportunidad de unirme a CPS Media, donde actualmente conduzco el espacio matutino de CPS Noticias y el programa Panorama Turístico.

    View all posts
Botón para suscribirse a tribuna de Méxio en Google News
EtiquetasCongreso de BCS
Articulo anterior

América pagaría una millonada por el fichaje de Raphael Veiga o Mauricio ...

Siguiente articulo

Samsung resucita a Bixby: Integrará Inteligencia Artificial y Perplexity en su asistente