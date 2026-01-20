Parlamento de Mujeres de BCS busca consolidarse con nueva iniciativa legislativa

La diputada Arlene Moreno Maciel presentó este martes 20 de enero un proyecto de decreto para formalizar el Parlamento de Mujeres del Estado de Baja California Sur, anulando los decretos 2560, 2830 y 3045. La iniciativa busca consolidar un marco normativo actualizado, incluyente y con visión de largo plazo.

Promover la participación social de las mujeres

Moreno Maciel destacó que uno de los objetivos centrales es garantizar la participación de mujeres de todo el estado mediante foros y actividades que fomenten la inclusión social.

“Una de las modalidades que se buscan incorporar mediante el presente impulso legislativo; es una visión universalizada. La realización de foros, las cuales están destinadas a llegar a la población de todo el territorio estatal, para que cada una de las mujeres tenga acceso a la participación social.”, señaló la diputada.

Acciones afirmativas y modelo flexible

La presidenta de la Comisión Permanente de Igualdad de Género del Congreso de BCS subrayó que la iniciativa tiene como fin promover acciones afirmativas que fortalezcan la agenda legislativa con perspectiva de género y contribuyan al avance de la igualdad sustantiva en la entidad.

El proyecto contempla la realización de un parlamento por legislatura, uno anual durante el ejercicio constitucional o foros temáticos en los municipios, consolidando un modelo participativo, flexible y representativo. La iniciativa fue turnada a la Comisión de Igualdad de Género para su análisis y dictaminación.

