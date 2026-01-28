Continúa paro en la Facultad de Arquitectura de la UNAM; alumnos, los más afectados

La comunidad estudiantil de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) manifestó su creciente preocupación, ante la prolongación del paro de actividades que mantiene cerradas las instalaciones en Ciudad Universitaria.

Los alumnos aseguran que la falta de acuerdos entre los grupos paristas y las autoridades universitarias ya generó un perjuicio irreversible en el calendario escolar, poniendo en riesgo el avance de cientos de futuros profesionales.

El conflicto, que se ha extendido durante las últimas semanas, ha impedido el desarrollo de talleres prácticos y la entrega de proyectos finales, elementos fundamentales para la carrera de Arquitectura.

Los estudiantes señalan que, a diferencia de otras áreas, su formación técnica requiere presencialidad, por lo que el paro actual no solo detiene las clases teóricas, sino que anula el uso de laboratorios y materiales especializados indispensables.

A pesar de los intentos de diálogo, la situación permanece estancada. Los voceros estudiantiles hicieron un llamado a la Rectoría de la UNAM y a los colectivos en protesta para priorizar el derecho a la educación. “El paro ya nos perjudicó; estamos perdiendo el semestre y las autoridades no ofrecen una solución clara para recuperar el tiempo perdido”, sentenciaron representantes de los alumnos afectados.

Impacto académico y antecedentes del conflicto en la Facultad de Arquitectura

Para entender la magnitud de la crisis, es necesario recordar que la Facultad de Arquitectura ha sido históricamente un termómetro de los movimientos estudiantiles en México. Sin embargo, en esta ocasión, la fragmentación de opiniones entre el alumnado es evidente. Mientras algunos sectores apoyan las demandas de mayor seguridad y transparencia administrativa, la mayoría expresa que las formas de protesta, específicamente el paro indefinido, están vulnerando su futuro laboral y académico.

Estadísticas preliminares de la administración escolar sugieren que más de 5,000 alumnos se encuentran en un limbo administrativo. Este escenario guarda similitud con las protestas de años anteriores en la Ciudad de México, donde los cierres prolongados derivaron en deserciones escolares masivas y el retraso de hasta un año en las ceremonias de graduación de la Máxima Casa de Estudios.

Al cierre de esta edición, las asambleas continúan sin llegar a un consenso para la entrega de los edificios, mientras el personal docente de la UNAM advierte que el ajuste del calendario escolar será insuficiente si la suspensión de labores continúa una semana más.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO

Síguenos en Facebook, nos encuentras como Tribuna de México https://www.facebook.com/TribunaDeMexicoOficial/