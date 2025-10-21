Paro en la UNAM, ¿qué escuelas suspendieron clases?

Un paro indefinido de actividades afecta a varias facultades, CCH’s y preparatorias de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) debido a exigencias de seguridad, atención a la salud mental y cumplimiento de pliegos petitorios estudiantiles.

Este movimiento fue detonado luego del asesinato perpetrado por un alumno en el CCH Sur, en agravio a otro alumno del plantel el pasado 22 de septiembre, y se ha extendido ante amenazas y fallos de protección.

Desde el ángulo de la seguridad estudiantil, la paralización de actividades en varios planteles de la UNAM pone en evidencia una falla institucional crítica: la comunidad exige protección, apoyo psicológico y transparencia, tras una serie de hechos que provocaron la interrupción de clases.

Mientras la UNAM afirma que “las clases se normalizan”, según su rector, Leonardo Lomelí Vanegas, muchas facultades, CCH’s y escuelas preparatorias se han ido a paro indefinido o en modalidad virtual por falta de condiciones de seguridad.

Al menos 17 facultades, 2 preparatorias y 5 CCH’s decidieron suspender clases presenciales ante amenazas de bomba, tiroteos simulados, pintas intimidatorias y denuncias de inacción institucional.

Las demandas de los estudiantes son botones de pánico, cámaras de vigilancia funcionales, revisiones de seguridad al ingreso, mayor atención a la salud mental de los alumnos, así como el cumplimiento de los pliegos petitorios entregados.