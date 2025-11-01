Paro en el Poder Judicial de la Federación por despidos y falta de insumos básicos

Empleados del Poder Judicial de la Federación (PJF) llevaron a cabo un paro el viernes por más de nueve horas y cerraron sedes en al menos cinco entidades del país. El movimiento fue convocado por el Sindicato Renovación, que acusa la destitución de más de 5 000 trabajadores en los últimos dos meses.

Los manifestantes denunciaron que, además de los despidos, se enfrentan a la falta de pago de prestaciones y a la carencia de insumos fundamentales para la operación diaria de la institución. “No tenemos ni hojas para imprimir sentencias”, reclamaron. Algunos jueces y magistrados incluso solicitaron “cooperaciones” para cubrir gastos como papel, agua o artículos de higiene.

Por su parte, el Órgano de Administración Judicial (OA-J) informó que el paro afectó solo alrededor del 5 % de los edificios judiciales y aseguró que ya se programó una mesa de diálogo para el lunes.

El conflicto pone de relieve las presiones operativas que enfrenta el sistema judicial, al combinar recortes de personal, deficiencias en recursos materiales y una operación que según los trabajadores se realiza bajo condiciones insostenibles.

