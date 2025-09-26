Paro en la UNAM se extiende: ya son 12 planteles en suspensión de actividades
El paro estudiantil en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se ha extendido en los últimos días y ya son 12 planteles los que mantienen suspensión parcial o total de actividades. La medida surge en protesta tras el asesinato de Jesús Israel “N”, alumno del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur, y se enlaza con las conmemoraciones del 11.º aniversario de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y la marcha estudiantil del 2 de octubre.
Facultades y escuelas en paro
De acuerdo con reportes de autoridades y colectivos estudiantiles, las siguientes facultades han declarado paro:
-
Filosofía y Letras: suspensión de todas las actividades académicas y administrativas del 24 de septiembre al 3 de octubre.
-
Trabajo Social: paro presencial, con algunos servicios administrativos a distancia.
-
Enfermería y Obstetricia: clases teóricas detenidas; se mantienen asesorías y actividades clínicas en horarios específicos.
-
Artes y Diseño (FAD, Xochimilco): suspensión total de clases y trámites hasta el 3 de octubre.
-
Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) y Facultad de Música: paro activo en solidaridad.
-
FES Aragón: con suspensión parcial de actividades.
Preparatorias y CCH en paro
Entre los bachilleratos también se han sumado:
-
CCH Oriente
-
CCH Azcapotzalco
-
Preparatoria 2
-
Preparatoria 5
En todos los casos, los comités estudiantiles han señalado que la suspensión busca generar un espacio de organización, discusión y visibilización de demandas relacionadas con la seguridad estudiantil y la exigencia de justicia por el crimen ocurrido en el CCH Sur.
Los paros se enmarcan en un contexto de indignación social y estudiantil. Además del caso de Jesús Israel, las comunidades universitarias han expresado preocupación por la falta de seguridad en los accesos a los planteles, así como por la necesidad de protocolos de actuación más firmes ante situaciones de violencia.
Los colectivos han indicado que las movilizaciones también recuerdan la lucha de los 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa en 2014 y el movimiento estudiantil de 1968, cuyo aniversario se conmemora cada 2 de octubre.
En varios planteles, los paros se mantendrán hasta el 3 de octubre, con la expectativa de que se decida en asambleas si continúan o si se retoman las actividades. Autoridades universitarias han expresado disposición al diálogo, aunque hasta ahora los comunicados oficiales se han limitado a informar sobre la suspensión de actividades.
