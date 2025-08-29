Vecinos recuperan parque usurpado por residente en el fraccionamiento Tutús

En un acto de comunidad unida, residentes del fraccionamiento Tutús en La Paz derribaron el cerco que delimitaba un área verde pública, la cual un vecino llamado Jesús había reclamado como suya exclusiva.

Este espacio, destinado como parque para niños y familias, representa la única donación de áreas verdes en la zona y había generado tensiones por años.

La acción se llevó a cabo tras revelarse un engaño, pues los vecinos contribuyeron económicamente para instalar el cerco, creyendo que protegería los árboles plantados en el lugar. Sin embargo, el residente lo cerró sin entregar las llaves prometidas ni reconocer el carácter público del terreno.

El conflicto escaló hasta instancias judiciales, donde se ventila en el distrito civil con involucramiento del ayuntamiento.

Antecedentes del conflicto

El problema inició cuando árboles fueron robados del área, lo que motivó a los habitantes a cooperar para resguardar el espacio. No obstante, Jesús argumentó ser dueño absoluto y negó cualquier colaboración comunitaria.

En ese sentido, los vecinos destacaron que el terreno pertenece al ayuntamiento y debe servir como parque para todos, no como extensión privada de una sola propiedad.

Otra de las vecinas afectadas relató que los niños han pasado 14 años sin un lugar adecuado para jugar, confinados por la falta de acceso. El residente, al verse obligado a ceder, hizo amenazas contra quienes lideraron la recuperación, lo que impulsó a la comunidad a buscar protección legal en instancias superiores.

LEER MÁS: Tiburón Urbano de La Paz se fortalece con 40 camiones más y apoyo federal

Planes futuros para el parque

Con el espacio liberado, los residentes convocaron a una reunión vespertina para organizar su uso. Además, se mencionó que la diputada Lupita Saldaña se comprometió a instalar juegos infantiles, un paso que reconocen como una victoria hacia las pertenencias de la comunidad.

El comité vecinal insta a la vigilancia constante para evitar nuevos intentos de apropiación y asegura que contactarán a medios para visibilizar el abuso contra derechos ciudadanos.