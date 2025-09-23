Parque Vicente Guerrero luce en abandono y refleja descuido en colonias fuera del centro

El Parque General Vicente Guerrero, ubicado a un costado del Mercado Municipal Agustín Olachea, se encuentra en un evidente estado de abandono. Al recorrer sus instalaciones es posible observar basura acumulada en distintas áreas verdes y alrededor de los árboles.

Además, la cancha de basquetbol presenta daños visibles en su superficie, lo que impide que se use de forma segura. El deterioro no solo afecta la imagen del lugar, también limita el aprovechamiento de un espacio que debería ser punto de encuentro para la recreación y el deporte.

Este parque es uno de los pocos espacios públicos de la colonia Vicente Guerrero, por lo que resulta preocupante que no cuente con el mantenimiento adecuado. Con el tiempo, el descuido genera la impresión de un área abandonada, incluso utilizada en las noches por personas sin hogar.

La falta de atención en este sitio refleja la importancia de mantener en buen estado los espacios públicos. Estos lugares no solo aportan áreas verdes y recreativas, también fortalecen el tejido social al ser puntos de convivencia para niñas, niños, jóvenes y familias.

La recuperación del Parque Vicente Guerrero no solo significaría mejorar la imagen urbana de la colonia, sino también devolver un punto de encuentro digno a los vecinos que habitan en la zona.