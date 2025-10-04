Más de 800 participantes en la Carrera Caminata “Corriendo por mi Salud CROC–IMSS”

El estadio Don Koll de Cabo San Lucas fue escenario de la tradicional carrera caminata “Corriendo por mi Salud CROC–IMSS”. La comunidad respondió con entusiasmo y más de 800 participantes se sumaron en las categorías infantil, juvenil y libre.

En representación de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), participó Francisco Javier Vargas, secretario general en Baja California Sur. También estuvo presente el Dr. Juan Gilberto Pérez Soltero, titular del IMSS en el estado.

La actividad se realizó dentro del Mes de la Prevención del Cáncer de Mamá, reforzando el compromiso de ambas instituciones con la promoción de la salud preventiva para trabajadores, trabajadores y sus familias.

Lee más: Inician jornadas de fumigación contra el mosquito del dengue en Cabo San Lucas

Esta carrera se realiza simultáneamente en todo el país, como parte del convenio CROC–IMSS, firmado por el líder nacional de la CROC, Isaías González Cuevas, y el Dr. Zoé Robledo, director general del IMSS.

Durante la jornada, los asistentes formaron un moño humano como símbolo de la lucha contra el cáncer de mamá. Esta acción representa unión y conciencia por la salud de las mujeres.

La CROC BCS agradece a todos y todos los participantes que fortalecieron con su ejemplo la cultura de la prevención y el bienestar.