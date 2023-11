Siguen las denuncias hacia Calafia Airlines; pasajeros acusan de fraude

Se siguen reportando un creciente número de denuncias contra la empresa “Calafia Airlines”, cuyas oficinas centrales se ubican en Cabo San Lucas, debido a más de 20 cancelaciones repentinas en vuelos con destino a o desde La Paz, Los Mochis y Culiacán.

Hasta la fecha de este año 2023, el Buró Comercial de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) ha recibido un total de 30 quejas dirigidas a Calafia Airlines SA de CV y Aereocalafia SA de CV, sumando un total de 114 reclamaciones desde 2018.

Las afectaciones comenzaron principalmente en el mes de agosto, coincidiendo con la ruptura de un convenio con el Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) debido a problemas relacionados con la renovación de permisos. Esta información fue proporcionada por un excolaborador de la empresa, quien se comunicó con CPS Noticias BCS y Tribuna de México, pero optó por mantener el anonimato.

Sin embargo, la aerolínea no notificó en ningún momento esta situación a sus pasajeros ni dio a conocer las razones por las cuales “suspendió temporalmente” sus vuelos. A pesar de que la empresa estaba al tanto de lo que estaba sucediendo, continuó vendiendo boletos para vuelos programados en agosto, lo que ha generado un gran malestar entre los viajeros. Una pasajera afectada relató que, con boleto en mano, pasó horas en el aeropuerto de La Paz buscando respuestas por parte de la empresa, pero nadie se presentó para ofrecer una explicación.

“El día 10 de agosto, me dirigí a comprar dos boletos para el vuelo programado para el domingo 13 de agosto. Realicé el pago, obviamente, con mi tarjeta, por un monto de 3,836 pesos. Se suponía que el vuelo despegaría el domingo a las 12 y media. Sin embargo, al llegar al aeropuerto el domingo, no encontré a ningún representante de Aereocalafia. Llegué a pensar que quizás había llegado tarde o que habían cancelado el vuelo, pero alguien en el aeropuerto me informó que Aereocalafia no estaba operando. En otras palabras, cuando me vendieron los boletos, Aereocalafia ya sabía que no iba a volar y no me informaron nada al respecto”, relató.