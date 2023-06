Ellos son los 5 pasajeros que murieron en el submarino al querer visitar el Titanic

Un pequeño submarino utilizado para llevar turistas a observar los restos del gigantesco transatlántico británico “Titanic” en el Atlántico Norte desapareció desde el domingo y este jueves, finalmente se confirmó el fallecimiento de quienes se encontraban abordo.

Los cinco pasajeros a bordo del sumergible Titan, a cargo de la compañía OceanGate Expeditions, perdieron la vida al implosionar la nave, según los restos encontrados hallados por los equipos de rescate.

En la mañana de este jueves, un ROV, un vehículo a control remoto, encontró la cola cónica del sumergible en el lecho marino a menos de medio kilómetro del Titanic, explicó Mauger en una conferencia de prensa.

Poco antes, los Guardacostas anunciaron el hallazgo de un “campo de restos”, que debían ser evaluados por los expertos.

La búsqueda, en la que participaron barcos, robots y aviones, había entrado el jueves en una fase crítica una vez transcurridas las 96 horas de oxígeno de emergencia de que disponía el sumergible.

Pese a que la cuenta atrás había prácticamente concluido, los rescatistas mantuvieron las esperanzas hasta el final.

OceanGate Expeditions es una compañía que ofrece este tipo de expediciones y según su sitio web, tenían planificada una expedición de ocho días y siete noches del 12 al 20 de junio.

Estaba programada para partir y regresar a St John’s, Newfoundland, Canadá.

Cabe destacar, que OceanGate comenzó a llevar pequeños equipos de “científicos ciudadanos” en un mini submarino con cupo para cinco personas hace dos años.

Hamish Harding era un empresario británico de 58 años, familiarizado con las exploraciones extremas.

Se conocen pocos detalles sobre la carrera y la fortuna del director general de la empresa de venta de jets privados Action Aviation, fundada en 2004.

Licenciado en ciencias naturales e ingeniería química por la Universidad de Cambridge, Harding viajó al espacio hace un año a bordo del cohete New Shepard de Blue Origin en un vuelo de diez minutos que constituyó la quinta misión tripulada con éxito de la compañía propiedad de Jeff Bezos, su “mentor”.

