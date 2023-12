Cambia de modalidad Paseo a Balandra por mal clima

La tradicional carrera “Paseo a Balandra” sufrió algunos cambios, debido a las condiciones climatológicas que se pueden esperar en La Paz este fin de semana, las actividades de mar (kayak y paddle board) se suspenden y se invita a quienes estarían en esa modalidad, sumarse en bicicleta o carrera.

Así lo informó Amor Fenech Montaño, directora de Inclusión y Diversidad, quien recalcó que, en busca de salvaguardar la seguridad de todos los participantes, se decidió solamente cambiar las modalidades, la carrera sigue en pie como ya se había pactado desde un principio.

El evento tiene como finalidad impulsar la playa Balandra, ya que, por excelencia, es un destino turístico, que se ha explotado a nivel nacional y también es un rincón icónico para los paceños, es por eso que se aprovechan para la realización de ese evento.

Paseo A Balandra inicia el domingo 10 de diciembre con el primer punto de salida en bicicleta en El Molinito a las 7:30 am, el segundo en Pichilingue a las 8:30 am y los corredores estarán saliendo a las 8:00 am desde Puerto Pichilingue.

GC