Paso a desnivel de Fonatur registra avance superior a lo programado

El paso a desnivel de la glorieta Fonatur, una de las principales obras de infraestructura vial en Los Cabos, registra un avance del 66 por ciento, lo que representa un 15 por ciento por encima de lo programado en el calendario de obra, el cual contempla su conclusión para el mes de junio.

La Dirección General de Desarrollo Urbano, a través de su titular Roberto Flores Rivera, informó que los trabajos avanzan conforme a lo previsto, aunque precisó que por el momento no es posible confirmar una fecha exacta de finalización antes del plazo establecido.

El funcionario explicó que será a finales de este mes cuando se presente un informe actualizado sobre el avance total de la obra, así como las estrategias de movilidad que se continuarán implementando para garantizar el flujo vehicular durante el proceso constructivo.

LEE MÁS: Programa Nacional de Vivienda tiene listas las primeras 500 viviendas en CSL

“Actualmente la obra presenta un avance del 66% , prácticamente un 15% arriba de lo programado. Aunque el calendario contempla 13 meses de ejecución y se prevé que concluya antes, no podemos adelantar fechas. ”, señaló Flores Rivera.

El paso a desnivel de la glorieta Fonatur forma parte de un conjunto de proyectos de infraestructura vial impulsados para mejorar la movilidad urbana en Los Cabos. De manera paralela, la Dirección de Desarrollo Urbano informó que se trabaja en el proyecto ejecutivo del eje interurbano, una obra estratégica que busca fortalecer la conectividad del municipio.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO