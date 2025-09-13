Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Viernes 12 de Septiembre, 2025
Los Cabos

Obra del paso a desnivel en Fonatur supera tiempos con 34% de avance

La obra del paso a desnivel en la glorieta de Fonatur, San José del Cabo, registra un 34% de avance, superando lo previsto. Autoridades municipales y la SICT coordinan acciones para reforzar la seguridad y agilizar la movilidad en la zona.
Daniela Lara
12 septiembre, 2025
Recuerda respetar señalamientos y usar la vía alterna detrás de Chedraui Selecto mientras avanza la construcción del paso a desnivel Fonatur en San José del Cabo.

IMG: Ayuntamiento de Los Cabos

La obra del paso a desnivel en la glorieta de Fonatur, en San José del Cabo, registra un avance del 34%, superando el 24% programado para esta fecha.

El anuncio se realizó durante la Mesa de Movilidad, encabezada por Roberto Flores Rivera, director general de Desarrollo Urbano, en representación del alcalde Christian Agúndez Gómez.

Actualmente, los trabajos incluyen la reubicación del acueducto 2, el traslado de líneas de energía eléctrica y la colocación de cimientos. Se recordó a la ciudadanía atender los señalamientos viales, respetar los cambios en los carriles y utilizar la vía alterna habilitada detrás de Chedraui Selecto.

Flores Rivera subrayó el compromiso del Ayuntamiento para garantizar una movilidad ordenada y segura, destacando que esta obra será clave en el desarrollo vial de Los Cabos.

Por su parte, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) informó que se reforzará la instalación de luminarias, la colocación de señalamientos viales y la presencia de personal operativo para dirigir el tránsito.

Finalmente, se destacó la importancia de la coordinación entre la SICT y el Ayuntamiento de Los Cabos para consolidar proyectos de infraestructura y movilidad que beneficien directamente a la población.

